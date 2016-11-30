Бывший генподрядчик стадиона в Санкт-Петербурге подал иск на 166 миллионов рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству иск бывшего генподрядчика строительства стадиона на Крестовском острове, сообщает ТАСС. "Инжтрансстрой-СПб" требует взыскать с нынешнего генподрядчика, компании "Метрострой", 166,5 миллиона рублей.

Спор касается передачи светопрозрачной пленки для крыши стадиона, которая принадлежала бывшему генподрядчику. "Инжтрансстрой-СПб" считает, что за пленку ему должны заплатить, поскольку она была куплена на деньги компании для ускорения строительства, а не за счет бюджета.

Ранее "Инжтрансстрой-СПб" подал три иска в суд на городские власти за расторжение контракта. В компании собираются доказать, что выполнили все работы на 1,8 миллиарда рублей, согласованные по проекту. В ответ руководство Санкт-Петербурга подало свой иск на бывшего генподрядчика.