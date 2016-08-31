Бывшие генподрядчики стадиона на Крестовском подали в суд на комитет по строительству

Бывшие генеральные подрядчики стадиона на Крестовского острова в Санкт-Петербурге подали в суд на комитет по строительству города, сообщает официальный сайт Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С исковым заявлением обратилось ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб". Кроме того, два заявления поступило в суд от АО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой". Заявления поступили 29 августа. Текст заявления не приводится. Третьими лицами по делу значатся Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Фонд капитального строительства и реконструкции" и ПАО "Банк ВТБ".

Ранее сообщалось, что отстраненные генподрядчики стадиона были намерены обжаловать в суде решение комиссии Федеральной антимонопольной службы о включении их в реестр недобросовестных поставщиков.