Бутман стал послом Саранска на ЧМ-2018

Известный саксофонист Игорь Бутман стал послом Саранска как города-организатора чемпионата мира-2018. Ранее послами города также стали олимпийский чемпион гимнаст Алексей Немов, радиоведущая Татьяна Гордеева и актер Станислав Дужников.

- Несколько лет назад я стал художественным руководителем фестиваля "Вейсэ Jazz", и тогда началась дружба с Саранском, которая имеет для меня огромное значение, – цитирует welcome2018.com Бутмана. – Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России, и быть послом этого события – огромная ответственность. Чемпионат будут смотреть миллионы людей на земле, и они будут смотреть не только футбол, но и как мы принимаем гостей, как мы выглядим. Я видел, как это было в Сочи. Мы гордились нашей Олимпиадой. Я уверен, что и чемпионат мира пройдет на самом высоком уровне. Я буду стараться делать все возможное, чтобы гости Саранска, да и мы сами увидели, какой это замечательный город, какие здесь замечательные люди, которые ценят искусство, любят спорт. С футболом у меня связано многое, были и травмы, но я не перестал его любить, играть. Смотрю футбол, болею за нашу сборную. Желаю футболистам удачи, как и всем жителям Саранска, которые увидят матчи чемпионата на новом великолепном стадионе!