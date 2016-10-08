Буркина-Фасо с Каборе не забила 2 пенальти и сыграла вничью с ЮАР

В матче 1-го тура 3-го отборочного раунда ЧМ-2018 в Африке Кот-д'Ивуар обыграл Мали - 3:1. В составе проигравшей команды 90 минут провел хавбек "Ростова" Мусса Думбья.

В другом поединке сборная Буркина-Фасо сыграла дома вничью с ЮАР - 1:1. Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе вышел в стартовом составе хозяев и был заменен на 82-й минуте. Отметим, что от поражения Буркина-Фасо спаслась только в добавленное время, а по ходу матча не реализовала два пенальти.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Африка

3-й отборочный раунд

Группа D

Буркина-Фасо - ЮАР - 1:1 (0:0)

Голы: Фурман, 80 (0:1). Б. Диавара, 90+1 (1:1).

Нереализованные пенальти: Питройпа, 10 (Б). А. Траоре, 89 (Б).

Группа C

Кот-д`Ивуар - Мали - 3:1 (3:1)

Голы: Ятабаре, 18 (0:1). Коджия, 26 (1:1). Кулибали, 31 - в свои ворота (2:1). Жервинью, 34 (3:1).