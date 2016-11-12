16:15 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Букмекеры считают сборную Испании фаворитом в матче со сборной Македонии

Испания – Македония. Фото REUTERS
Испания – Македония. Фото REUTERS
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12 ноября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Испании и Македонии. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Испания – Македония

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,04 – Н 14,00 – П2 51,00

Трансляция матча Испания – Македония 12 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Македония.

Прямая трансляция матча Испания – Македония 12 ноября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=0-0, 14 – 3.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

12 августа 2009 года

Товарищеский матч

Македония – Испания

2:3

8 сентября 2014 года

Отбор ЧЕ

Испания – Македония

5:1

8 сентября 2015 года

Отбор ЧЕ

Македония – Испания

0:1
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Exsorsist

Ох, ё-моё... сенсация блин, кто бы мог поду мать...)))

16:27

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