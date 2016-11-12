Букмекеры считают сборную Испании фаворитом в матче со сборной Македонии

12 ноября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Испании и Македонии. Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Испания – Македония
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,04 – Н 14,00 – П2 51,00
Трансляция матча Испания – Македония 12 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Македония.
Прямая трансляция матча Испания – Македония 12 ноября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=0-0, 14 – 3.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
12 августа 2009 года
|
Товарищеский матч
|
Македония – Испания
|
2:3
|
8 сентября 2014 года
|
Отбор ЧЕ
|
Испания – Македония
|
5:1
|
8 сентября 2015 года
|
Отбор ЧЕ
|
Македония – Испания
|
0:1
Exsorsist
Ох, ё-моё... сенсация блин, кто бы мог поду мать...)))
16:27