Букмекеры считают сборную Испании фаворитом в матче со сборной Македонии

12 ноября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Испании и Македонии. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Испания – Македония

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,04 – Н 14,00 – П2 51,00

Трансляция матча Испания – Македония 12 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Македония.

Прямая трансляция матча Испания – Македония 12 ноября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=0-0, 14 – 3.

Результаты последних матчей