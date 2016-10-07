15:35 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Букмекеры считают сборную Голландии фаворитом в матче со сборной Белоруссии

Голландия – Белоруссия.
Голландия – Белоруссия.
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7 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Голландии и Белоруссии. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Голландия – Белоруссия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,27 – Н 5,74 – П2 11,00

Трансляция матча Голландия – Белоруссия 7 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Голландия – Белоруссия.

Прямая трансляция матча Голландия – Белоруссия 7 октября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=0-2, 10 – 3.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

6 сентября 1995 года

Отбор ЧЕ

Голландия – Белоруссия

1:0

7 сентября 2002 года

Отбор ЧЕ

Голландия – Белоруссия

3:0

7 июня 2003 года

Отбор ЧЕ

Белоруссия – Голландия

0:2

6 сентября 2006 года

Отбор ЧЕ

Голландия – Белоруссия

3:0

21 ноября 2007 года

Отбор ЧЕ

Белоруссия – Голландия

2:1
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