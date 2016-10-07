Букмекеры считают сборную Голландии фаворитом в матче со сборной Белоруссии

7 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Голландии и Белоруссии. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Голландия – Белоруссия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,27 – Н 5,74 – П2 11,00
Трансляция матча Голландия – Белоруссия 7 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Голландия – Белоруссия.
Прямая трансляция матча Голландия – Белоруссия 7 октября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=0-2, 10 – 3.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
6 сентября 1995 года
|
Отбор ЧЕ
|
Голландия – Белоруссия
|
1:0
|
7 сентября 2002 года
|
Отбор ЧЕ
|
Голландия – Белоруссия
|
3:0
|
7 июня 2003 года
|
Отбор ЧЕ
|
Белоруссия – Голландия
|
0:2
|
6 сентября 2006 года
|
Отбор ЧЕ
|
Голландия – Белоруссия
|
3:0
|
21 ноября 2007 года
|
Отбор ЧЕ
|
Белоруссия – Голландия
|
2:1