Букмекеры считают сборную Голландии фаворитом в матче со сборной Белоруссии

7 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Голландии и Белоруссии. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Голландия – Белоруссия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,27 – Н 5,74 – П2 11,00

Трансляция матча Голландия – Белоруссия 7 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Голландия – Белоруссия.

Прямая трансляция матча Голландия – Белоруссия 7 октября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=0-2, 10 – 3.

Результаты последних матчей