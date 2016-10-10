Букмекеры считают сборную Франции фаворитом в матче со сборной Голландии

10 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Голландии и Франции. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Голландия – Франция

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,40 – Н 3,29 – П2 2,21

Трансляция матча Голландия – Франция 10 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Голландия – Франция.

Прямая трансляция матча Голландия – Франция 10 октября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=4-10, 53 – 40.

Результаты последних матчей