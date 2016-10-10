15:40 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Букмекеры считают сборную Франции фаворитом в матче со сборной Голландии

Голландия – Франция. Фото AFP
Голландия – Франция. Фото AFP
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10 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Голландии и Франции. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Голландия – Франция

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,40 – Н 3,29 – П2 2,21

Трансляция матча Голландия – Франция 10 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Голландия – Франция.

Прямая трансляция матча Голландия – Франция 10 октября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=4-10, 53 – 40.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

21 июня 2000 года

Групповой этап ЧЕ

Франция – Голландия

2:3

31 марта 2004 года

Товарищеский матч

Голландия – Франция

0:0

13 июня 2008 года

Групповой этап ЧЕ

Голландия – Франция

4:1

5 марта 2014 года

Товарищеский матч

Франция – Голландия

2:0

25 марта 2016 года

Товарищеский матч

Голландия – Франция

2:3
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