Букмекеры считают сборную Франции фаворитом в матче со сборной Голландии

10 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Голландии и Франции. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Голландия – Франция
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,40 – Н 3,29 – П2 2,21
Трансляция матча Голландия – Франция 10 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Голландия – Франция.
Прямая трансляция матча Голландия – Франция 10 октября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=4-10, 53 – 40.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
21 июня 2000 года
|
Групповой этап ЧЕ
|
Франция – Голландия
|
2:3
|
31 марта 2004 года
|
Товарищеский матч
|
Голландия – Франция
|
0:0
|
13 июня 2008 года
|
Групповой этап ЧЕ
|
Голландия – Франция
|
4:1
|
5 марта 2014 года
|
Товарищеский матч
|
Франция – Голландия
|
2:0
|
25 марта 2016 года
|
Товарищеский матч
|
Голландия – Франция
|
2:3