Букмекеры считают сборную Англии фаворитом в матче со сборной Словении

11 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Словении и Англии. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Словения – Англия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 6,00 – Н 3,64 – П2 1,64

Трансляция матча Словения – Англия 11 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Словения – Англия.

Прямая трансляция матча Словения – Англия 11 октября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-4, 4 – 9.

Результаты последних матчей