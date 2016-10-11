15:45 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Букмекеры считают сборную Англии фаворитом в матче со сборной Словении

Словения – Англия. Фото AFP
Словения – Англия. Фото AFP
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11 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Словении и Англии. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Словения – Англия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 6,00 – Н 3,64 – П2 1,64

Трансляция матча Словения – Англия 11 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Словения – Англия.

Прямая трансляция матча Словения – Англия 11 октября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-4, 4 – 9.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

5 сентября 2009 года

Товарищеский матч

Англия – Словения

2:1

23 июня 2010 года

Групповой этап ЧМ

Словения – Англия

0:1

15 ноября 2014 года

Отбор ЧЕ

Англия – Словения

3:1

14 июня 2015 года

Отбор ЧЕ

Словения – Англия

2:3
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