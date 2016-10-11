Букмекеры считают сборную Англии фаворитом в матче со сборной Словении

11 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Словении и Англии. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Словения – Англия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 6,00 – Н 3,64 – П2 1,64
Трансляция матча Словения – Англия 11 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Словения – Англия.
Прямая трансляция матча Словения – Англия 11 октября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-4, 4 – 9.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
5 сентября 2009 года
|
Товарищеский матч
|
Англия – Словения
|
2:1
|
23 июня 2010 года
|
Групповой этап ЧМ
|
Словения – Англия
|
0:1
|
15 ноября 2014 года
|
Отбор ЧЕ
|
Англия – Словения
|
3:1
|
14 июня 2015 года
|
Отбор ЧЕ
|
Словения – Англия
|
2:3