Сборная России прибыла в Краснодар на матч с Коста-Рикой. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

Сегодня сборная России проведет свой третий матч в рамках двухлетнего цикла подготовки к домашнему чемпионату мира. Соперник - национальная команда Коста-Рики. Начало встречи на стадионе "Краснодар" – в 16:00.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия - Коста-Рика

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитами являются россияне. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,59 – Н 3,37 – П2 6,43

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Коста-Рика.

Прямая трансляция матча Россия - Коста-Рика - в воскресенье, 9 октября, на "Первом канале".

Ориентировочные составы, вариант "СЭ"

РОССИЯ: Джанаев, Смольников, Кутепов, В.Березуцкий, Жирков, Зобнин, Газинский, Полоз, Ал.Миранчук, Шатов, Дзюба.

Коста-Рика: Навас, Овьедо, Кальво, Гонсалес, Дуарте, Маттарита, Борхес, Техеда, Боланьос, Руис, Уренья.