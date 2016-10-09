Сегодня сборная России проведет свой третий матч в рамках двухлетнего цикла подготовки к домашнему чемпионату мира. Соперник - национальная команда Коста-Рики. Начало встречи на стадионе "Краснодар" – в 16:00.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия - Коста-Рика
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитами являются россияне. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,59 – Н 3,37 – П2 6,43
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Коста-Рика.
Прямая трансляция матча Россия - Коста-Рика - в воскресенье, 9 октября, на "Первом канале".
Ориентировочные составы, вариант "СЭ"
РОССИЯ: Джанаев, Смольников, Кутепов, В.Березуцкий, Жирков, Зобнин, Газинский, Полоз, Ал.Миранчук, Шатов, Дзюба.
Коста-Рика: Навас, Овьедо, Кальво, Гонсалес, Дуарте, Маттарита, Борхес, Техеда, Боланьос, Руис, Уренья.