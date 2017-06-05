Букмекеры отдают сборной России минимальное предпочтение в Венгрии

Сегодня сборная России проведет свой первый из двух июньских контрольных матчей перед стартом на Кубке конфедераций. Соперник - национальная команда Венгрии. Начало встречи в Будапеште – в 21:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Венгрия - Россия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитами являются россияне. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,94 – Н 3,12 – П2 2,38

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Венгрия - Россия.

Прямая трансляция матча Венгрия - Россия - в понедельник, 5 июня, на канале "Матч ТВ".

Ориентировочные составы, вариант "СЭ"

Венгрия: Гулачи, Ланг, Винисиюс, Кадар, Корхут, Надь, Беше, Элек, Кляйнхайслер, Джуджак, Пришкин.

Россия: Акинфеев, Самедов, Джикия, Васин, Кудряшов, Жирков, Глушаков, Зобнин, Головин, Бухаров, Смолов.