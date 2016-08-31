Букмекеры отдают предпочтение сборной Турции в товарищеском матче с Россией

Сегодня первым матчем под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова сборная России начнет в Анталье двухлетний цикл подготовки к домашнему чемпионату мира. Соперник - национальная команда Турции. Начало встречи – в 21:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Турция - Россия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,41 – Н 2,94 – П2 2,74

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Турция - Россия.

Прямая трансляция матча Турция - Россия - в среду, 31 августа, на "Первом канале".

Ориентировочные составы, вариант "СЭ"

Турция: Кыврак, Озбайраклы, Чалык, Азиз, Кейбаши, Туфан, Шахин, Мор, Чалханоглу, Шен, Тосун.

РОССИЯ: Акинфеев, Шишкин, Нойштедтер, В.Березуцкий, Жирков, Оздоев, Тарасов, Самедов, Ал.Миранчук, Шатов, Смолов.