Букмекеры оценивают победу сборной Италии над сборной Лихтенштейна с коэффициентом 1,04

12 ноября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Лихтенштейна и Италии. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Лихтенштейн – Италия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 63,00 – Н 13,00 – П2 1,04

Трансляция матча Лихтенштейн – Италия 12 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Лихтенштейн – Италия.

Прямая трансляция матча Лихтенштейн – Италия 12 ноября на канале, "Матч! Футбол 2".

Цитаты

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон:

– Такие матчи для голкипера самые сложные, – приводит Football Italia слова Буффона. – На бумаге мы фавориты, но необходимо ответственно готовиться к поединку и иметь правильный настрой, чтобы не сплоховать в немногочисленных моментах, когда это понадобится. Мы не можем себе позволить осечки. Надеюсь, мы победим и не пропустим голов.