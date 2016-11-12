Букмекеры оценивают победу сборной Италии над сборной Лихтенштейна с коэффициентом 1,04

12 ноября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Лихтенштейна и Италии. Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Лихтенштейн – Италия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 63,00 – Н 13,00 – П2 1,04
Трансляция матча Лихтенштейн – Италия 12 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Лихтенштейн – Италия.
Прямая трансляция матча Лихтенштейн – Италия 12 ноября на канале, "Матч! Футбол 2".
Цитаты
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон:
– Такие матчи для голкипера самые сложные, – приводит Football Italia слова Буффона. – На бумаге мы фавориты, но необходимо ответственно готовиться к поединку и иметь правильный настрой, чтобы не сплоховать в немногочисленных моментах, когда это понадобится. Мы не можем себе позволить осечки. Надеюсь, мы победим и не пропустим голов.