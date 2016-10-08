Букмекеры оценивают победу сборной Англии над сборной Мальты с коэффициентом 1,01

8 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Англии и Мальты. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Англия – Мальта

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,01 – Н 21,00 – П2 63,00

Трансляция матча Англия – Мальта 8 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Мальта.

Прямая трансляция матча Англия – Мальта 8 октября на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 2 – 1.

Результаты последних матчей