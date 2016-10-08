Букмекеры оценивают победу сборной Англии над сборной Мальты с коэффициентом 1,01

8 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Англии и Мальты. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Англия – Мальта
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,01 – Н 21,00 – П2 63,00
Трансляция матча Англия – Мальта 8 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Мальта.
Прямая трансляция матча Англия – Мальта 8 октября на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 2 – 1.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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3 июня 2000 года
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Товарищеский матч
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Мальта – Англия
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1:2