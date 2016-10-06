Букмекеры не видят фаворита в матче Италия – Испания

6 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Италии и Испании. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Италия – Испания
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,13 – Н 2,93 – П2 2,57
Трансляция матча Италия – Испания 6 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Италия – Испания.
Прямая трансляция матча Италия – Испания 6 октября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +11=14-10, 42 – 36.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
1 июля 2012 года
|
Финал ЧЕ
|
Испания – Италия
|
4:0
|
27 июня 2013 года
|
1/2 Кубка конфедераций
|
Испания – Италия
|
0:0, ПЕН.-7:6
|
6 марта 2014 года
|
Товарищеский матч
|
Испания – Италия
|
1:0
|
24 марта 2016 года
|
Товарищеский матч
|
Италия – Испания
|
1:1
|
27 июня 2016 года
|
1/8 финала ЧЕ
|
Италия – Испания
|
2:0