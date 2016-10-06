Букмекеры не видят фаворита в матче Италия – Испания

6 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Италии и Испании. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Италия – Испания

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,13 – Н 2,93 – П2 2,57

Трансляция матча Италия – Испания 6 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Италия – Испания.

Прямая трансляция матча Италия – Испания 6 октября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +11=14-10, 42 – 36.

Результаты последних матчей