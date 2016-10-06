16:10 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Букмекеры не видят фаворита в матче Италия – Испания

Италия – Испания. Фото AFP
Италия – Испания. Фото AFP
0
0
0

6 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Италии и Испании. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Италия – Испания

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,13 – Н 2,93 – П2 2,57

Трансляция матча Италия – Испания 6 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Италия – Испания.

Прямая трансляция матча Италия – Испания 6 октября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +11=14-10, 42 – 36.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

1 июля 2012 года

Финал ЧЕ

Испания – Италия

4:0

27 июня 2013 года

1/2 Кубка конфедераций

Испания – Италия

0:0, ПЕН.-7:6

6 марта 2014 года

Товарищеский матч

Испания – Италия

1:0

24 марта 2016 года

Товарищеский матч

Италия – Испания

1:1

27 июня 2016 года

1/8 финала ЧЕ

Италия – Испания

2:0
0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ