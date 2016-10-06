Букмекеры не верят в победу сборной Украины над сборной Турции

6 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Турции и Украины. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Турция – Украина
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,24 – Н 3,23 – П2 3,40
Трансляция матча Турция – Украина 6 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Турция – Украина.
Прямая трансляция матча Турция – Украина 6 октября на канале, "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=0-1, 6 – 3.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
17 ноября 2004 года
|
Отбор ЧМ
|
Турция – Украина
|
0:3
|
7 сентября 2005 года
|
Отбор ЧМ
|
Украина – Турция
|
0:1
|
12 августа 2009 года
|
Товарищеский матч
|
Украина – Турция
|
0:3
|
5 июня 2012 года
|
Товарищеский матч
|
Турция – Украина
|
2:0