Букмекеры не верят в победу сборной Украины над сборной Турции

6 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Турции и Украины. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Турция – Украина

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,24 – Н 3,23 – П2 3,40

Трансляция матча Турция – Украина 6 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Турция – Украина.

Прямая трансляция матча Турция – Украина 6 октября на канале, "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=0-1, 6 – 3.

Результаты последних матчей