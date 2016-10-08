Букмекеры не верят в победу сборной Чехии над сборной Германии

8 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Германии и Чехии. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Германия – Чехия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,21 – Н 6,69 – П2 13,00

Трансляция матча Германия – Чехия 8 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Германия – Чехия.

Прямая трансляция матча Германия – Чехия 8 октября на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=2-3, 14 – 14.

Результаты последних матчей