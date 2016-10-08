15:45 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Букмекеры не верят в победу сборной Чехии над сборной Германии

ермания – Чехия. Фото AFP
ермания – Чехия. Фото AFP
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8 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Германии и Чехии. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Германия – Чехия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,21 – Н 6,69 – П2 13,00

Трансляция матча Германия – Чехия 8 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Германия – Чехия.

Прямая трансляция матча Германия – Чехия 8 октября на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=2-3, 14 – 14.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

9 июня 2006 года

Групповой этап ЧЕ

Германия – Чехия

2:0

30 июня 1996 года

Финал ЧЕ

Чехия – Германия

1:2

23 июня 2004 года

Групповой этап ЧЕ

Германия – Чехия

1:2

24 марта 2007 года

Отбор ЧЕ

Чехия – Германия

1:2

17 октября 2007 года

Отбор ЧЕ

Германия – Чехия

0:3
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