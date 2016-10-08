Букмекеры не верят в победу сборной Чехии над сборной Германии

8 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Германии и Чехии. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Германия – Чехия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,21 – Н 6,69 – П2 13,00
Трансляция матча Германия – Чехия 8 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Германия – Чехия.
Прямая трансляция матча Германия – Чехия 8 октября на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=2-3, 14 – 14.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
9 июня 2006 года
|
Групповой этап ЧЕ
|
Германия – Чехия
|
2:0
|
30 июня 1996 года
|
Финал ЧЕ
|
Чехия – Германия
|
1:2
|
23 июня 2004 года
|
Групповой этап ЧЕ
|
Германия – Чехия
|
1:2
|
24 марта 2007 года
|
Отбор ЧЕ
|
Чехия – Германия
|
1:2
|
17 октября 2007 года
|
Отбор ЧЕ
|
Германия – Чехия
|
0:3