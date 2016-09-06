Букмекеры не верят в победу сборной Белоруссии над сборной Франции

6 сентября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Белоруссия – Франция. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Белоруссия – Франция

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 11,00 – Н 5,19 – П2 1,30

Трансляция матча Белоруссия – Франция 6 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Белоруссия – Франция.

Прямая трансляция матча Белоруссия – Франция 6 сентября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=1-2, 5 – 8.

Результаты последних матчей