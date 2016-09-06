Букмекеры не верят в победу сборной Белоруссии над сборной Франции

6 сентября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Белоруссия – Франция. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Белоруссия – Франция
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 11,00 – Н 5,19 – П2 1,30
Трансляция матча Белоруссия – Франция 6 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Белоруссия – Франция.
Прямая трансляция матча Белоруссия – Франция 6 сентября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=1-2, 5 – 8.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
3 сентября 2010 года
|
Отбор ЧЕ
|
Франция – Белоруссия
|
0:1
|
3 июня 2011 года
|
Отбор ЧЕ
|
Белоруссия – Франция
|
1:1
|
11 сентября 2012 года
|
Отбор ЧМ
|
Франция – Белоруссия
|
3:1
|
10 сентября 2013 года
|
Отбор ЧМ
|
Белоруссия – Франция
|
2:4
shpasic
что ж они так?
15:41