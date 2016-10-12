Буффон может продолжить карьеру после ЧМ-2018

Агент голкипера "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффона сообщил, что 38-летний вратарь может удивить футбольную общественность, продолжив карьеру после чемпионата мира 2018 года. Ранее голкипер отмечал, что намерен после мундиаля в России "повесить перчатки на гвоздь".

– Действительно, Джанлуиджи подумывает о том, чтобы завершить профессиональную карьеру после чемпионата мира в России, – цитирует агента Буффона Football Italia. – Но он по-настоящему великий игрок, который в любой момент способен преподнести сюрприз. Так что никогда не говори "никогда", все еще может быть иначе. Не удивлюсь, если Буффон продолжит играть и после 2018 года.