Брюс Арена: "В США очень уважают мексиканцев. Жаль, что у нас есть разногласия в политике"

Главный тренер сборной США Брюс Арена в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Мексики с уважением отозвался о соперниках и их стране. В последнее время между США и Мексикой отношения стали более напряженными из-за политики американского президента Дональда Трампа.

- Мы очень уважаем Мексику, ее граждан, ее сборную, - цитирует goal.com Арену. - Я живу в Лос-Анджелесе и регулярно общаюсь с выходцами из Мексики. Они чудесные люди и существенно повлияли на наше общество.

Мне жаль, что в политической сфере у нас есть определенные разногласия. Но я думаю, большинство американцев уважают мексиканцев, которые приехали в Штаты, чтобы обеспечить лучшее будущее для себя и своих семей.