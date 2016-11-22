Брюс Арена утвержден главным тренером сборной США

Брюс Арена во второй раз в карьере возглавил сборную США, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны. В этой должности он сменил отправленного в отставку Юргена Клинсманна, который руководил американцами с 2011 по 2016 год.

Арена уже возглавлял сборную США с 1998 по 2006 год и дважды выиграл с командой Золотой кубок КОНКАКАФ - в 2002 и 2005 годах. На ЧМ-2002 американцы под его руководством добрались до четвертьфинала, а четыре года спустя не смогли выйти из группы.

С 2008 по 2016 год Арена работал в "Лос-Анджелес Гэлакси", с которым выиграл три кубка MLS - в сезонах-2011, 2012 и 2014.

В пятом раунде отборочного турнира ЧМ-2018 США потерпели два поражения от Мексики (1:2) и Коста-Рики (0:4) и занимают последнее место в таблице.