Брюс Арена: "Сборная США попадет на ЧМ-2018 в Россию, если будет работать как команда"

Новый главный тренер сборной США Брюс Арена выразил уверенность, что команда может попасть на чемпионат мира-2018. Специалист во второй раз в карьере принял сборную, сменив Юргена Клинсманна. В пятом раунде отборочного турнира ЧМ-2018 США потерпели два поражения от Мексики (1:2) и Коста-Рики (0:4) и занимают последнее место в таблице.

- Получить возможность возглавить сборную - большая честь, - цитирует официальный сайт Федерации футбола США Арену. - С нетерпением жду начала работы с сильными игроками, которые понимают серьезность задачи, стоящей перед ними после двух матчей. Если мы будем работать как команда, то сможем предпринять верные шаги для попадания на чемпионат мира в Россию.