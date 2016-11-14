04:47 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Бруну Алвеш: "Хотелось обойтись без пропущенного гола в матче с Латвией"

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Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш после матча отборочного турнира чемпионата мира с Латвией (4:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Экс-игрок "Зенита" подчеркнул: команда правильно отреагировала на пропущенный гол.

– Команда неплохо поработала в сегодняшнем матче, – приводит Tmw слова Бруну Алвеша. – Здесь не бывает легких игр. Когда соперник сравнял счет, мы прибавили. Для нас очень важно было победить, потому что мы намерены попасть на чемпионат мира. Мы довольны этой встречей. Конечно, хотелось бы обойтись без пропущенного гола, но мы отреагировали на него достойно.

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