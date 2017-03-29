Брос может покинуть сборную Камеруна

Хуго Брос, под руководством которого обновленная сборная Камеруна выиграла Кубок Африки-2017, публично задался вопросом, стоит ли ему продолжать работать с "Неукротимыми львами". После брюссельского контрольного матча с Гвинеей, проигранного камерунцами со счетом 1:2, их главный тренер выразил на пресс-конференции крайнее возмущение тем, что в день игры в гостинице команду отказались покормить, как и предусматривалось, в полдень, из-за долгов по оплате проживания. Вопрос урегулировали к 15 часам, но предыгровой режим был нарушен.

Как писал 27 марта портал издания Jeune Afrique, Брос на протяжении семи месяцев не получал зарплату, которая составляет 45 тысяч евро. Это рекорд Африки. Во время празднований в Яунде по случаю победы на африканском чемпионате тренер, назначенный в начале прошлого года, потребовал от федерации, наконец, начать платить ему за работу.

Тогда он был близок к тому, чтобы хлопнуть дверью, но министерство спорта сняло напряжение. Вместе с тем бельгиец впоследствии не опровергал информацию в СМИ о том, что входит в число претендентов на пост главного тренера той или иной африканской сборной, в частности ЮАР. (Александр ПРОСВЕТОВ)