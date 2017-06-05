Бригада Безбородова назначена на матч Казахстан - Дания

Российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым назначена на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между Казахстаном и Данией, сообщает пресс-служба УЕФА. Помогать главному рефери будут Максим Гаврилин и Валерий Данченко. Четвертый судья - Кирилл Левников. Поединок состоится 9 июня.

Отметим, ранее Безбородов работал на двух матчах отборочного турнира. Он судил поединки Армения - Румыния (0:5) и Швейцария - Латвия (1:0).