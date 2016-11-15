Бразильская модель Playboy снялась голой с Забивакой на груди (18+)

Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортес, также известная как "мисс Бум-Бум", выполнила свое обещание и приняла участие в эротической фотосессии с изображением талисмана чемпионата мира-2018 волка Забиваки. Ранее Кортес сфотографировалась в форме сборной России и пообещала посетить Кубок конфедераций-2017. В рамках фотосессии модель также изобразила российский триколор на своих ягодицах.

Снимки фотомодель опубликовала на своей странице в Instagram.