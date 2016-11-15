Бразильская модель Playboy снялась голой с Забивакой на груди (18+)

Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортес, также известная как "мисс Бум-Бум", выполнила свое обещание и приняла участие в эротической фотосессии с изображением талисмана чемпионата мира-2018 волка Забиваки. Ранее Кортес сфотографировалась в форме сборной России и пообещала посетить Кубок конфедераций-2017. В рамках фотосессии модель также изобразила российский триколор на своих ягодицах.
Снимки фотомодель опубликовала на своей странице в Instagram.
crazysun78
гвардьола рекомендовал заниматься сексом до полуночи... ))))
11:05
GerychZ ✯
Так ты в город переезжай, дерёвня ))
10:51
psevdonim777
Это Пропускака.
10:29
Буква Ё
Алый Дракон - gay detected :)
10:28
Айртон
Симпатёвая.)) Бразильянки вообще очень хороши.) Не то что наши клуши деревенские.))
10:17
Алый Дракон
sars882 алый дракон, то есть ты бы отказался от ночи с такой ужасной моделью?)) 10:09... Ты не поверишь, но отказался бы ))) Пусть лучше девушка будет "плоская доска", чем со 2-3-м размером, но висячей грудью )))...
10:14
sars882
алый дракон, то есть ты бы отказался от ночи с такой ужасной моделью?))
10:09
Тот самый Зануда
Ну чего пристали к девушке? Кстати духовка у неё очень даже ничего..
10:07
Алый Дракон
Кошмар, зачем я это посмотрел?)))... Что волк, что грудь - ужОс ужОсный )))... Теперь ночью кошмары сниться будут ((... З. Ы. Видимо, очень плохо сейчас в Бразилии и со спортом, и с моделями, если бразильцы тащатся по вот таким вот моделям, с "ушами спаниеля" )...
10:00