09:40 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Бразильская модель Playboy снялась голой с Забивакой на груди (18+)

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Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортес, также известная как "мисс Бум-Бум", выполнила свое обещание и приняла участие в эротической фотосессии с изображением талисмана чемпионата мира-2018 волка Забиваки. Ранее Кортес сфотографировалась в форме сборной России и пообещала посетить Кубок конфедераций-2017. В рамках фотосессии модель также изобразила российский триколор на своих ягодицах.

Снимки фотомодель опубликовала на своей странице в Instagram.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (9)
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crazysun78

гвардьола рекомендовал заниматься сексом до полуночи... ))))

11:05

GerychZ ✯

Так ты в город переезжай, дерёвня ))

10:51

psevdonim777

Это Пропускака.

10:29

Буква Ё

Алый Дракон - gay detected :)

10:28

Айртон

Симпатёвая.)) Бразильянки вообще очень хороши.) Не то что наши клуши деревенские.))

10:17

Алый Дракон

sars882 алый дракон, то есть ты бы отказался от ночи с такой ужасной моделью?)) 10:09... Ты не поверишь, но отказался бы ))) Пусть лучше девушка будет "плоская доска", чем со 2-3-м размером, но висячей грудью )))...

10:14

sars882

алый дракон, то есть ты бы отказался от ночи с такой ужасной моделью?))

10:09

Тот самый Зануда

Ну чего пристали к девушке? Кстати духовка у неё очень даже ничего..

10:07

Алый Дракон

Кошмар, зачем я это посмотрел?)))... Что волк, что грудь - ужОс ужОсный )))... Теперь ночью кошмары сниться будут ((... З. Ы. Видимо, очень плохо сейчас в Бразилии и со спортом, и с моделями, если бразильцы тащатся по вот таким вот моделям, с "ушами спаниеля" )...

10:00

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