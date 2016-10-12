Бразилия с Жулиану одолела Венесуэлу и возглавила таблицу квалификации ЧМ-2018

Сборная Бразилии взяла верх над Венесуэлой в выездном матче отборочного турнира ЧМ-2018 - 2:0. Второй гол забил бывший футболист "Анжи" Виллиан. На 83-й минуте на поле появился хавбек "Зенита" Жулиану. Экс-хавбек "Спартака" Рафаэл Кариока и Тиагу Силва, в 2005 году числившийся в составе "Динамо", вошли в заявку команды гостей, но на поле не появились. Венесуэлец Саломон Рондон, ранее защищавший цвета "Рубина" и "Зенита", провел на поле 90 минут.
Отметим, что встреча прерывалась на несколько минут из-за погасшего света на стадионе в Мериде.
Бразилия, набрав 3 очка, возглавила турнирную таблицу квалификации. Венесуэла с 2 очками остается последней.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Южная Америка
Венесуэла - Бразилия - 0:2 (0:1)
Голы: Габриэл Жезус, 8 (0:1). Виллиан, 53 (0:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/