Бразилия разгромила Уругвай в отборе ЧМ-2018

Сборная Бразилии нанесла крупное поражение команде Уругвая в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 4:1. Хет-трик в этой встрече оформил нападающий бразильцев Паулинью, еще один гол – на счету Неймара. В составе проигравшей команды голом отметился Эдинсон Кавани.
Бразилия, лидирующая в турнирной таблице, набрала 30 очков и увеличила отрыв от Уругвая, занимающего вторую строчку, на семь баллов.
В параллельной встрече Парагвай нанес поражение Эквадору со счетом 2:1. Эквадорский полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа вышел в стартовом составе и был заменен в концовке.
Чемпионат мира-2018
Южная Америка
Отборочный турнир
Уругвай – Бразилия – 1:4 (1:1)
Парагвай - Эквадор - 2:1 (1:0)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/