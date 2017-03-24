Бразилия разгромила Уругвай в отборе ЧМ-2018

Сборная Бразилии нанесла крупное поражение команде Уругвая в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 4:1. Хет-трик в этой встрече оформил нападающий бразильцев Паулинью, еще один гол – на счету Неймара. В составе проигравшей команды голом отметился Эдинсон Кавани.

Бразилия, лидирующая в турнирной таблице, набрала 30 очков и увеличила отрыв от Уругвая, занимающего вторую строчку, на семь баллов.

В параллельной встрече Парагвай нанес поражение Эквадору со счетом 2:1. Эквадорский полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа вышел в стартовом составе и был заменен в концовке.

Чемпионат мира-2018

Южная Америка

Отборочный турнир

Уругвай – Бразилия – 1:4 (1:1)

Парагвай - Эквадор - 2:1 (1:0)