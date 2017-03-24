04:00 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Бразилия разгромила Уругвай в отборе ЧМ-2018

0
0
0
0

Сборная Бразилии нанесла крупное поражение команде Уругвая в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 4:1. Хет-трик в этой встрече оформил нападающий бразильцев Паулинью, еще один гол – на счету Неймара. В составе проигравшей команды голом отметился Эдинсон Кавани.

Бразилия, лидирующая в турнирной таблице, набрала 30 очков и увеличила отрыв от Уругвая, занимающего вторую строчку, на семь баллов.

В параллельной встрече Парагвай нанес поражение Эквадору со счетом 2:1. Эквадорский полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа вышел в стартовом составе и был заменен в концовке.

Чемпионат мира-2018

Южная Америка

Отборочный турнир

Уругвай – Бразилия – 1:4 (1:1)

Парагвай - Эквадор - 2:1 (1:0)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ