Бразилия разгромила Эквадор в отборе ЧМ-2018, Нобоа отыграл весь матч

Сборная Бразилии крупно переиграла на выезде Эквадор в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Счет в поединке открыл Неймар, реализовав пенальти на 72-й минуте. В концовке дубль в составе гостей оформил Габриэл Жезус. Эквадорский полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа провел на поле все 90 минут.

Бразильцы набрали 12 очков и поднялись на четвертое место, обойдя Аргентину, которая сегодня встретится с Уругваем. В активе Эквадора, занимающего третью строчку, 13 баллов.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

7-й тур

Эквадор - Бразилия - 0:3 (0:0)

Голы: Неймар, 72 - с пенальти (0:1). Габриэл Жезус, 87 (0:2). Габриэл Жезус, 90+2 (0:3).

Эквадор: Домингес, Айови, Ачильер, Паредес, Мина, Нобоа, Монтеро (Арройо, 73), Груэсо (Гайбор, 82), Боланьос, Валенсия, Кайседо (Ибарра, 67).

Бразилия: Алиссон, Миранда, Дани Алвес, Маркиньюс, Марселу, Ренату Аугусту, Виллиан (Филиппе Коутинью, 61), Каземиру, Паулинью, Неймар, Габриэл Жезус.

Предупреждения: Боланьос, 16. Монтеро, 30. Паулинью, 30. Паредес, 61. Домингес, 70.

Удаление: Паредес, 76.

Кито. Стадион Olimpico Atahualpa.