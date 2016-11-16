Бразилия победила Перу и упрочила лидерство в отборе ЧМ-2018

Сборная Бразилии переиграла команду Перу в выездном матче 12-го тура отборочного турнира чемпионата мира со счетом 2:0. Гости набрали 27 очков и упрочили свое лидерство в турнирной таблице. Идущий на втором месте Уругвай уступил в этом туре Чили (1:3) и имеет в своем активе 23 балла.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

12-й тур

Перу - Бразилия - 0:2 (0:0)

Голы: Габриэл Жезус, 58 (0:1). Ренату Аугусту, 78 (0:2).

Судья: Рольдан (Колумбия).

Лима. Стадион "Estadio Nacional".