Бразилия победила Перу и упрочила лидерство в отборе ЧМ-2018

Сборная Бразилии переиграла команду Перу в выездном матче 12-го тура отборочного турнира чемпионата мира со счетом 2:0. Гости набрали 27 очков и упрочили свое лидерство в турнирной таблице. Идущий на втором месте Уругвай уступил в этом туре Чили (1:3) и имеет в своем активе 23 балла.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Южная Америка
12-й тур
Перу - Бразилия - 0:2 (0:0)
Голы: Габриэл Жезус, 58 (0:1). Ренату Аугусту, 78 (0:2).
Судья: Рольдан (Колумбия).
Лима. Стадион "Estadio Nacional".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/