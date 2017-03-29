Бразилия - первая команда, которая отобралась на ЧМ в России

Сборная Бразилии стала первой командой, которая отобралась на чемпионат мира 2018 года через квалификационный турнир. Поражение Уругвая от Перу (1:2) досрочно обеспечило Бразилии как минимум четвертое место в отборочной группе зоны КОНМЕБОЛ. Команды, занявшие первые 4 места, напрямую квалифицируются в финальный турнир ЧМ-2018. Пока Бразилия, разгромившая сегодня Парагвай со счетом 3:0, лидирует с 33 очками в активе.

Второе место занимает сборная Колумбии (24 очка), третье - Уругвая (23), четвертое - Чили (23), пятое - Аргентины (22), шестое - Эквадора (20), седьмое - Перу (18), восьмое - Парагвая (18), девятое - Боливии (10), десятое - Венесуэлы (6). Бразилию могут обогнать только Колумбия, Чили, а также Уругвай или Аргентина, которые играют между собой 31 августа. Боливия и Венесуэла потеряли шансы сыграть на чемпионате мира в России.

Напомним, что сборная России получила право участия в чемпионате мира 2018 года без отбора как страна-организатор.