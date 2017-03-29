08:37 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Бразилия - первая команда, которая отобралась на ЧМ в России

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Сборная Бразилии стала первой командой, которая отобралась на чемпионат мира 2018 года через квалификационный турнир. Поражение Уругвая от Перу (1:2) досрочно обеспечило Бразилии как минимум четвертое место в отборочной группе зоны КОНМЕБОЛ. Команды, занявшие первые 4 места, напрямую квалифицируются в финальный турнир ЧМ-2018. Пока Бразилия, разгромившая сегодня Парагвай со счетом 3:0, лидирует с 33 очками в активе. 

Второе место занимает сборная Колумбии (24 очка), третье - Уругвая (23), четвертое - Чили (23), пятое - Аргентины (22), шестое - Эквадора (20), седьмое - Перу (18), восьмое - Парагвая (18), девятое - Боливии (10), десятое - Венесуэлы (6). Бразилию могут обогнать только Колумбия, Чили, а также Уругвай или Аргентина, которые играют между собой 31 августа. Боливия и Венесуэла потеряли шансы сыграть на чемпионате мира в России.

Напомним, что сборная России получила право участия в чемпионате мира 2018 года без отбора как страна-организатор.

 

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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oleg.bob

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09:32

сосед китайцев

с таблицей все норм.во всяком случае, на этом ресурсе

09:28

RobertH

Радостно за Бразилию.Но при попытке просмотра таблицы отборочного турнира Южной Америки сталкиваешься с тем,что таблица давно не обновлялась,а вместо количества набранных очков висит неубиваемая реклама Ниссана.Видно сразу,что за страничкой"следят".....

09:17

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ