Брайан Макбрайд: "Хотят ли футболисты сборной США играть за Клинсманна?"

Бывший игрок сборной США Брайан Макбрайд раскритиковал наставника сборной Юргена Клинсманна после поражений от Мексики (1:2) и Коста-Рики (0:4). По его словам, тренер не контролирует своих игроков.

– Мне кажется, Клинсманн утратил контроль над подопечными, – цитирует ESPN Макбрайда. – Хотят ли футболисты играть за него? После матча я задавал себе много вопросов. Нужен серьезный разговор о его будущем.

С ним согласился президент Федерации футбола США Сунил Гулати.

– Мы не принимаем поспешных решений, – подчеркнул он. – Будем думать о том, что произошло. Непременно обсудим с Юргеном случившееся и оценим наше положение.