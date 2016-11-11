Браво и Видаль не смогли доиграть матч с Колумбией из-за травм

Голкипер сборной Чили Клаудио Браво и полузащитник команды Артуро Видаль не смогли доиграть матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Колумбии (0:0). Голкипер "Манчестер Сити" ушел с поля из-за травмы на 60-й минуте встречи. У него подозрение на повреждение колена после столкновения с нападающим колумбийцев Сантьяго Ариасом.

Хавбек "Ювентуса", по предварительной информации, покинул поле из-за проблем с задней поверхностью бедра. Видаль ушел на скамейку запасных на последней минуте встречи.