10:43 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Браво и Видаль не смогли доиграть матч с Колумбией из-за травм

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Голкипер сборной Чили Клаудио Браво и полузащитник команды Артуро Видаль не смогли доиграть матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Колумбии (0:0). Голкипер "Манчестер Сити" ушел с поля из-за травмы на 60-й минуте встречи. У него подозрение на повреждение колена после столкновения с нападающим колумбийцев Сантьяго Ариасом.

Хавбек "Ювентуса", по предварительной информации, покинул поле из-за проблем с задней поверхностью бедра. Видаль ушел на скамейку запасных на последней минуте встречи.

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