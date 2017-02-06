Бранислав Иванович: "Тошич сказал: "Все бы отдал, чтобы сыграть на ЧМ-2018"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович отметил, что футболисты сборной Сербии очень хотят сыграть на чемпионате мира в России. Сербы после четырех матчей отборочного турнира чемпионата мира-2018 располагаются на второй строчке группы D, имея в активе восемь очков.

– Что происходит со сборной Сербии? Команда пропустила уже три крупных турнира подряд...

– После чемпионата мира-2010 ушло много футболистов из сильного поколения. Мы начали строить новую сборную, молодую, что отразилось на результатах. Но недавно главным тренером стал Славолюб Муслин, который многое поменял, привел команду в порядок.

Мы неплохо начали отбор ЧМ-2018, но впереди еще много игр. У сербов очень большая мотивация, ведь турнир пройдет в России, а для нас это значит очень много. Несколько месяцев назад на эту тему я говорил с Зораном Тошичем и он сказал: "Все бы отдал, чтобы попасть на чемпионат мира в Россию". Я с ним согласен – для моей карьеры участие в этом турнире станет вишенкой на торте. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полностью интервью Ивановича – в ближайшее время в "СЭ"