Бранислав Иванович: "Сборная Сербии должна выигрывать у Грузии"

Защитник "Зенита" и сборной Сербии Бранислав Иванович в преддверии игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Грузии отметил, что команду ждет сложный матч. Встреча команд состоится в Тбилиси 24 марта и начнется в 20.00 по московскому времени.

– Мы выиграли в Молдавии (3:0) и, безусловно, должны побеждать в Грузии, – цитирует Worldsport Ивановича. – Сборная Сербии понимает, что нас ждет непростой матч, и я не люблю, когда одну из команд называют фаворитом предстоящей встрече. Все выяснится на поле.