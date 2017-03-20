19:01 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Бранислав Иванович: "Сборная Сербии должна выигрывать у Грузии"

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Защитник "Зенита" и сборной Сербии Бранислав Иванович в преддверии игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Грузии отметил, что команду ждет сложный матч. Встреча команд состоится в Тбилиси 24 марта и начнется в 20.00 по московскому времени.

– Мы выиграли в Молдавии (3:0) и, безусловно, должны побеждать в Грузии, – цитирует Worldsport Ивановича. – Сборная Сербии понимает, что нас ждет непростой матч, и я не люблю, когда одну из команд называют фаворитом предстоящей встрече. Все выяснится на поле.

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Материалы REN-TV

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