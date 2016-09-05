Бранислав Иванович: "Ирландцы всегда играют жестко до последней минуты"

Защитник сборной Сербии Бранислав Иванович отметил, что начинать отборочный турнир против Ирландии тяжело. Также футболист рассказал, к кому будет приковано особое внимание. Игра отборочного турнира ЧМ-2018 Сербия – Ирландия состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

"Очень сложно начинать отборочный турнир матчем против такой команды, как Ирландия. Особое внимание мы уделим Уолтерсу и Лонгу, которые способны доставить немало неприятностей, – приводит слова Ивановича Miror. – Ирландцы всегда играют жестко и борются до последней минуты матча. Сейчас у них хороший состав, где хватает опытных игроков, но есть и молодежь.