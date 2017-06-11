15:59 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Бранислав Иванович: "Для Сербии игра с Уэльсом - одна из важнейших за последние годы"

Защитник "Зенита" и сборной Сербии Бранислав Иванович отметил важность сегодняшнего матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Уэльса. Сербы в турнирной таблице своей группы идут на первом месте, опережая Ирландию по дополнительным показателям, а Уэльс и Австрию - на 4 очка.

- Такие победы, как в 2012 году, бывают нечасто. Но с нынешней игрой она никак не связана, - цитирует Daily Mail Ивановича. - Мы знаем, что у Уэльса не будет Гарета Бэйла, но ни одна команда не состоит из одного человека. Уэльс - опасная команда, игроки давно играют вместе.

Для нас это одна из важнейших игр за последние пару лет. Мы сделаем все, чтобы наша страна была счастлива.

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