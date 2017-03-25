Босния забила пять мячей Гибралтару

Сборная Боснии и Герцеговины на своем поле разгромила Гибралтар (5:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира. Дублем отметился Ведад Ибишевич. В другом поединке Кипр и Эстония сыграли вничью – 0:0.

Боснийцы вышли на второе место в группе H, по дополнительным показателям обойдя Грецию, у которой есть еще игра в запасе. Кипр – четвертый, Эстония идет пятой, а Гибралтар занимает последнюю, шестую строчку.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа H

Босния и Герцеговина – Гибралтар – 5:0 (2:0)

Кипр – Эстония – 0:0