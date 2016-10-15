09:19 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Боруц и Теодорчик могут быть исключены из сборной Польши за пьянку

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Голкипер Артур Боруц и нападающий Лукаш Теодорчик могут быть исключены из состава сборной Польши за неспортивное поведение, сообщает Przeglad Sportowy. Во время последнего сбора команды игроки были неоднократно замечены в нарушениях спортивного режима. Так, после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Дании (3:2) футболисты с помпой отметили победу, несмотря на то, что до игры с Арменией оставалось всего два дня. 

Встречу с Арменией сборная Польши также выиграла, а Теодорчик провел на поле 85 минут. Несмотря на это, главный тренер команды Адам Навалка не собирается прощать нарушителей спокойствия.

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