Боруц и Теодорчик могут быть исключены из сборной Польши за пьянку

Голкипер Артур Боруц и нападающий Лукаш Теодорчик могут быть исключены из состава сборной Польши за неспортивное поведение, сообщает Przeglad Sportowy. Во время последнего сбора команды игроки были неоднократно замечены в нарушениях спортивного режима. Так, после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Дании (3:2) футболисты с помпой отметили победу, несмотря на то, что до игры с Арменией оставалось всего два дня.

Встречу с Арменией сборная Польши также выиграла, а Теодорчик провел на поле 85 минут. Несмотря на это, главный тренер команды Адам Навалка не собирается прощать нарушителей спокойствия.