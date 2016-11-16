Борис Вишневский: "Задержание Оганесяна не должно сказаться на дальнейшем строительстве стадиона в Питере"

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский на волнах "Радио "Зенит" прокомментировал задержание бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, отметив, что обвинения пока выглядят спорно. По его словам, никто пока не ответил за более крупные хищения, а вина Оганесяна пока не доказана.

– Я огорчен этой новостью, потому что высоко оцениваю его деловые качества. Много проблем удавалось решить при помощи Оганесяна, – отметил Вишневский. – Когда он пришел на стадион, там делали вид, что пытаются работать, два десятка человек. Он смог их активизировать. Конечно, очень печально, что сейчас происходит. Пока довольно спорными выглядят обвинения.

То, что озвучивается, можно предъявить при исполнении любого контракта. Непонятно, есть ли достоверные доказательства того, что в 2014 году контракт заключался при информации Оганесяна о том, что он не будет исполнен. То есть, что они заведомо договаривались "попилить" деньги.

Хочется понять – это доказано или это предположение? Или, может быть, это кто-то, спасая себя, дал такие показания? Непонятно. При этом в 2013 году в акте Счетной палаты констатировались масштабные хищения. Было украдено около 7 миллиардов рублей из 14. То есть почти половина всех денег, выделенных на тот момент на строительство. И никто за это не ответил. Теперь сравните эту сумму с 50 миллионами рублей, которые инкриминируются Оганесяну за видеотабло.

Не думаю, что это месть бывшего генподрядчика строительства компании "Трансстрой". Я считаю, что расторгли контракт с ними правильно. Многие из тех нарушений, которые зафиксированы Счетной палатой в 2013 году, происходили именно тогда, когда компания была генподрядчиком. Думаю, товарищи из "Трансстроя" таким путем выгораживают себя. Думаю, на дальнейшем строительстве стадиона арест Оганесяна не скажется.

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