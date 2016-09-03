Бонуччи сыграет с Израилем

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи все же сможет помочь команде в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Израиля. Как сообщает пресс-служба федерации футбола Италии, 29-летний футболист в субботу приступит к тренировкам в общей группе и подготовке к игре, которая состоится 5 сентября в Хайфе. Ранее участие футболиста в предстоящей встрече было под вопросом, так как он по личным причинам пропустил товарищеский поединок с Францией.

Напомним, что накануне сборная Италии лишилась полузащитника Даниеле Де Росси из-за травмы левой голени.