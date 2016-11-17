07:48 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Боливийцы подали апелляцию на решение ФИФА присудить сборной два поражения в отборе ЧМ-2018

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Федерация футбола Боливии подала апелляцию на решение ФИФА наказать сборную этой страны двумя техническими поражениями в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2018 года c командами Перу и Чили.

Напомним, применила санкции в отношении сборной Боливии за выход на поле игрока, который не имел права выступать за эту команду. Нарушение касается Нельсона Кабреры, который был натурализован не по правилам организации и не имел права играть за боливийцев.

Кабрера выходил на поле в матчах отборочного турнира ЧМ-2018 с Перу и Чили. В обоих матчах Боливии присуждено техническое поражение со счетом 0:3. Также боливийская федерация футбола оштрафована на 12 тысяч швейцарских франков.

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Материалы REN-TV

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