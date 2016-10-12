01:04 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Боливия упустила победу над Эквадором, несмотря на дубль Пабло Эскобара

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Сборная Эквадора в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2018 сыграла вничью со сборной Боливии. Хозяева дважды выходили вперед благодаря мячам полузащитника Пабло Эскобара, гости отыгрывались благодаря голам нападающего Эннера Валенсии.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

Боливия - Эквадор - 2:2 (2:0)

Голы: Эскобар, 4 (1:0). Эскобар, 43 (2:0). Эн.Валенсия, 48 (2:1). Эн.Валенсия, 89 (2:2).

Боливия: Лампе, Ральдес, Бехарано (Х.Э.Флорес, 52), Сентено, Сааведра, Эскобар (Родригес, 86), В.Флорес, Вейсага, Арсе, Морено, Рамальо (Дук, 62).

Эквадор: Дреер, Паредес (Мена, 72), Рамирес, Мина, Кайседо, А.Валенсия, Нобоа (Ачильер, 82), Ибарра, Мартинес, Орехуэла (Ойола, 78), Эн.Валенсия.

Предупреждения: Мина, 28. Рамальо, 45+2. Кайседо, 63. Х.Э.Флорес, 68. Морено, 84. Эн.Валенсия, 84. Арсе, 85. Рамирес, 90+1. Сааведра, 90+3.

Удаление: Кайседо (Эквадор), 79.

Судья: Диас Де Вивар (Парагвай).

11 октября. Ла-Пас. Стадион Hernando Siles.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/

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