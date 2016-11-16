Боливия одержала вторую победу в отборе чемпионата мира, в меньшинстве одолев Парагвай

Сборная Боливии на своем поле обыграла Парагвай (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Единственный гол записан на свой счет защитник "Милана" Густаво Гомес. При этом хозяева уже на 60-й минуте остались в меньшинстве – вторую желтую получил Габриэль Вальверде.

У парагвайцев в стартовом составе вышел экс-форвард "Рубина" Нельсон Вальдес, замененный на 70-й минуте. Его команда осталась на седьмом месте в турнирной таблице, которое не дает путевку на мировое первенство. Боливия, одержав вторую победу в отборе, поднялась на девятую строчку.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

Боливия – Парагвай – 1:0 (0:0)

Гол: Гомес, 78 - в свои ворота (1:0).

Боливия: Вака, Ральдес, Бехарано, Вальверде, Сааведра (Бальивиан, 70), Кампос (Дук, 66), Флорес, Чумасеро (Вейсага, 36), Кастро, Арсе, Морено.

Парагвай: Сильва, Да Сильва, Гомес, Алонсо, Патиньо, Ортигоса (О.Ромеро, 81), Ортис, Риверос, Вальдес (А.Ромеро, 70), Перес (Домингес, 75), Итурбе.

Предупреждения: Итурбе, 51. Вальверде, 56. Флорес, 58. Кастро, 84.

Удаление: Вальверде, 60.

Судья: Феррейра (Уругвай).

Ла-Пас. Стадион "Hernando Siles".