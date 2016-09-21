Болельщикам могут запретить приезжать в Сочи на матчи ЧМ-2018 на личных автомобилях

Власти Краснодарского края могут запретить гостям чемпионата мира-2018 приезжать в Сочи на личном автотранспорте, сообщает kuban.info. Приехавшим на своих автомобилях придется оставлять их на въезде в город на платных парковках. Такие рекомендации были даны с целью разгрузить автомобильные дороги и избежать пробок. Аналогичные ограничения будут введены на время Кубка конфедераций-2017.

Отмечается, что подобным образом был ограничен въезд транспорта в Сочи во время Олимпиады-2014.

Сочи примет четыре матча группового турнира, игру 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018, а также три игры группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций.