12:28 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Болельщикам могут запретить приезжать в Сочи на матчи ЧМ-2018 на личных автомобилях

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Власти Краснодарского края могут запретить гостям чемпионата мира-2018 приезжать в Сочи на личном автотранспорте, сообщает kuban.info. Приехавшим на своих автомобилях придется оставлять их на въезде в город на платных парковках. Такие рекомендации были даны с целью разгрузить автомобильные дороги и избежать пробок. Аналогичные ограничения будут введены на время Кубка конфедераций-2017.

Отмечается, что подобным образом был ограничен въезд транспорта в Сочи во время Олимпиады-2014. 

Сочи примет четыре матча группового турнира, игру 1/8 финала и четвертьфинал  ЧМ-2018, а также три игры группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций.

Дополнительная информация

http://smi.kuban.info/socium/7114-priezzhayuschim-na-lichnyh-avtomobilyah-v-sochi-na-chm-2018-mogut-zapretit-vezd.html

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