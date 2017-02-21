Более двух миллиардов рублей направят дополнительно на развитие метро в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило выделение дополнительно 2,273 миллиарда рублей на развитие метрополитена в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. Как сообщает ТАСС, только на закупку подвижного состава и капитально-восстановительный ремонт вагонов метрополитена будет потрачено 191,9 миллиона рублей из областного бюджета.

– Значительный объем поступлений в объеме 2 млрд 273 млн рублей будет дополнительно направлен на строительство метрополитена в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Также выделяются средства из областного бюджета на софинансирование ряда мероприятий в рамках программы подготовки к чемпионату, – сказал председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев.