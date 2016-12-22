13:19 22 декабря | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Более 27 тысяч кресел смонтировали в "Лужниках"

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Более 27 тысяч кресел из 52 тысяч смонтировали на московском стадионе "Лужники", который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Работы по установке кресел планируется завершить в феврале 2017 года.

Цветовое решение зрительских мест выбирали москвичи с помощью голосования на сайте "Активный гражданин". По итогам опроса была выбрана бордовая гамма цветов. В настоящее время на стадионе также ведутся работы по монтажу инженерных систем, отделке, монтажу слаботочных систем и оборудования, начался монтаж лифтового оборудования. В 2017 году также планируется завершить работы по устройству архитектурного освещения и медиакровли "Лужников".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3896630

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