Более 150 000 человек хотят стать волонтерами на ЧМ-2018

Более 150 000 человек заявились для участия в волонтерской программе чемпионата мира 2018 года, информирует официальный сайт ФИФА. Заявки продолжают поступать. Отмечается, что это сделать достаточно просто. От кандидата требуется заполнить онлайн-анкету со своими данными и указать функциональные направления, в которых он хотел бы помогать организаторам. Всего таких направлений 20.
– 150 000 заявок от кандидатов в волонтеры – впечатляющая цифра, которая говорит о большой значимости чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций для всех, кто хочет провести эти турниры на самом высоком уровне, – отметил председатель оргкомитета "Россия-2018", заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. – Это касается не только жителей России, но и тех, кто хочет приехать к нам в 2017 и 2018 годах. Приятно видеть такой энтузиазм и осознавать, сколько инициативных, амбициозных и целеустремленных людей хочет принять участие в организации Кубка конфедераций и чемпионата мира. Всем нам предстоит большая совместная работа, и мы докажем, что Россия может по праву гордиться своим волонтерским движением!
Старт волонтерской кампании 1 июня 2016 года дали Президент России Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино. Наиболее популярные города, где хотели бы помогать организаторам будущие волонтеры, – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону и Казань.
60 процентов кандидатов на сегодняшний день – женщины. 80 процентов заявок поступили от кандидатов в возрасте от 16 до 25 лет, возраст 16 процентов кандидатов – от 26 до 40 лет, возраст остальных свыше 41 года.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2016/m=11/news=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-150-000-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2