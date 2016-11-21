Более 150 000 человек хотят стать волонтерами на ЧМ-2018

Более 150 000 человек заявились для участия в волонтерской программе чемпионата мира 2018 года, информирует официальный сайт ФИФА. Заявки продолжают поступать. Отмечается, что это сделать достаточно просто. От кандидата требуется заполнить онлайн-анкету со своими данными и указать функциональные направления, в которых он хотел бы помогать организаторам. Всего таких направлений 20.

– 150 000 заявок от кандидатов в волонтеры – впечатляющая цифра, которая говорит о большой значимости чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций для всех, кто хочет провести эти турниры на самом высоком уровне, – отметил председатель оргкомитета "Россия-2018", заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. – Это касается не только жителей России, но и тех, кто хочет приехать к нам в 2017 и 2018 годах. Приятно видеть такой энтузиазм и осознавать, сколько инициативных, амбициозных и целеустремленных людей хочет принять участие в организации Кубка конфедераций и чемпионата мира. Всем нам предстоит большая совместная работа, и мы докажем, что Россия может по праву гордиться своим волонтерским движением!

Старт волонтерской кампании 1 июня 2016 года дали Президент России Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино. Наиболее популярные города, где хотели бы помогать организаторам будущие волонтеры, – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону и Казань.

60 процентов кандидатов на сегодняшний день – женщины. 80 процентов заявок поступили от кандидатов в возрасте от 16 до 25 лет, возраст 16 процентов кандидатов – от 26 до 40 лет, возраст остальных свыше 41 года.