Богдан Бутко: "В конце матча с Турцией судья начал "душить" Украину"

Защитник сборной Украины Богдан Бутко после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Турции (2:2) отметил, что не ожидал слабой игры от соперника в первом тайме. При этом экс-игрок "Амкара" посетовал на несправедливое судейство в конце поединка.

- Ожидали от турков того футбола, что был во втором тайме, - приводит terrikon.com слова Бутко. - Все же мы играли на выезде. Тем не менее, хорошо начали встречу, забили два мяча. Обидно, что пропустили нелепый гол в концовке первого тайма. Уйди мы на перерыв при счете 2:0, было бы полегче. А когда поединок близился к завершению, то наша команда банально подсела: сидели слишком низко, плохо выбегали в контратаки, стали много фолить. Не хватало спокойствия. Да и судья начал нас немножко душить. Хотелось бы лучшего результата, первой победы. Но имеем лишь ничью. Нужно будет разобрать нашу игру, сделать определенные выводы.