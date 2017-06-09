Богдан Бутко: "Поражение от Мальты? Не могу обещать, что с Финляндией такого не повторится"

Защитник сборной Украины Богдан Бутко отметил, что команда будет исправляться за поражение от Мальты (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Финляндии. По его словам, с мальтийцами сборная создала мало опасных моментов.

- Должны были показать результат, - приводит "Динамомания" слова Бутко. - Мы контролировали мяч, но опасных моментов у ворот соперника было мало. Проиграли, значит, будем исправляться. Тренеры укажут нам на ошибки. Финляндия? Не могу обещать, что такого не повторится с Финляндией, но мы постараемся сделать все, что в наших силах.