Богдан Бутко: "Четвертую игру подряд Украина "садится" к своим воротам"

Защитник сборной Украины Богдан Бутко после матча отборочного турнира чемпионата мира с командой Финляндии (1:0) отметил, что команда допустила некоторые ошибки. По его словам, нельзя "прижиматься" к своим воротам в конце встречи.

– Тяжелый был второй тайм, были ошибки, но главное – победа. Для дальнейшей борьбы это лучше. Закрепили этот год победой, – цитирует Бутко "Футбол 24" со ссылкой на эфир телеканала "Футбол 1" – У нас была установка играть низом через пас. В первом тайме поле было в лучшем состоянии, потом трудно было играть в пас, и финны пошли большими силами вперед.

Уже четвертую игру подряд с 60-65 минуты мы начинаем садиться. Такая почему-то тенденция, играем больше от обороны. Тренеры будут указывать на ошибки. Первый тайм хороший и второй тоже неплохой, но были некоторые ошибки, думаю, что они исправятся. Нужно исправлять. Думаю, все будет в порядке, нам все расскажут.